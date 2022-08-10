وزارة العدل الأمريكية تقاضي "جوجل" بسبب هذه الممارسات غير القانونية

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت أول دعوى قضائية ضد جوجل في 2020، متهمة إياها بالاحتكار غير العادل للبحث، والإعلانات المتعلقة بالبحث، بإجبار مصنعي هواتف "أندرويد" على تعيين جوجل كمحرك بحث افتراضي، ما يمنع المنافسين من اكتساب قوة جذب ويضمن أن الشركة ستكسب مبلغًا هائلاً من المال من الإعلانات المتعلقة بالبحث.