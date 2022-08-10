وزارة العدل الأمريكية تقاضي "جوجل" بسبب هذه الممارسات غير القانونية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن وزارة العدل الأمريكية تستعد لمقاضاة شركة "جوجل" الأمريكية بسبب ممارسات غير قانونية للأخيرة.
وأوضحت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن وزارة العدل الأمريكية ستقاضي جوجل بسبب هيمنتها على الإعلانات الرقمية، بشكل غير قانوني.
ومتوقع أن تنظر الدعوى القضائية خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد إنهاء فريق الوزارة القانوني جمعه للمعلومات التي تجعل قضيتهم أقوى.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت أول دعوى قضائية ضد جوجل في 2020، متهمة إياها بالاحتكار غير العادل للبحث، والإعلانات المتعلقة بالبحث، بإجبار مصنعي هواتف "أندرويد" على تعيين جوجل كمحرك بحث افتراضي، ما يمنع المنافسين من اكتساب قوة جذب ويضمن أن الشركة ستكسب مبلغًا هائلاً من المال من الإعلانات المتعلقة بالبحث.
دافع المتحدث باسم جوجل، بيتر شوتينفيلز، عن نشاط إعلانات الشركة في بيان إلى بلومبرج، يقول: "تساعد تقنيات الإعلان لدينا مواقع الويب والتطبيقات في تمويل محتواها، وتمكين الشركات الصغيرة من الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم العالم.
جعلت المنافسة الهائلة في الإعلان عبر الإنترنت الإعلانات عبر الإنترنت أكثر صلة بالموضوع، وخفضت رسوم تقنية الإعلان، ووسعت الخيارات للناشرين والمعلنين.