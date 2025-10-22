الكشف عن سعر سماعات "سامسونج" الجديدة للواقع الافتراضي... تنافس "أبل"

وتقول التقارير إن سماعة "جلاكسي إكس آر" تؤدي تقريبا كل ما تفعله سماعة "أبل" المنافسة، حيث تم تزويدها بعدسات "بان كيك" لرؤية الغرفة التي تتواجد فيها، وإضافة طبقات من المحتوى الافتراضي عليها، أو الانتقال بنفسك إلى عالم آخر.