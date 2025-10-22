الكشف عن سعر سماعات "سامسونج" الجديدة للواقع الافتراضي... تنافس "أبل"

طرحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية رسميا سماعة واقع افتراضي مختلط جديدة "جلاكسي إكس آر" في الأسواق، والتي وصفت بأنها ستكون منافسا كبيرا لسماعات "فيجن برو" من "أبل".
وأشارت "سامسونج" إلى أن سماعتها الجديدة تعمل بنظام "أندرويد إكس آر" المزودة بمساعد "جيميني" للذكاء الاصطناعي التوليدي من "جوجل" لمنح المستخدم تجربة واقع افتراضي استثنائية.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر سماعة "جلاكسي إكس آر" 1800 دولار أمريكي، وهو ما يجعلها أقل في السعر من سماعات "فيجن برو"، التي يبلغ سعرها 3499 دولار أمريكي.
وتقول التقارير إن سماعة "جلاكسي إكس آر" تؤدي تقريبا كل ما تفعله سماعة "أبل" المنافسة، حيث تم تزويدها بعدسات "بان كيك" لرؤية الغرفة التي تتواجد فيها، وإضافة طبقات من المحتوى الافتراضي عليها، أو الانتقال بنفسك إلى عالم آخر.
وستكون يداك هما المدخل ولكن تتوفر وحدات التحكم كعملية شراء منفصلة، وتستخدم السماعة تتبع العين لمعرفة ما تُريد تحديده.
ويُمكنك الوصول إلى جميع تطبيقاتك المُفضلة من متجر "جوجل بلاي"، فيما ستحمل تطبيقات "إكس آر" المخصصة للسماعة نفس علامة الجهاز.
وتم تصنيع السماعة من البلاستيك ما يجعلها أخف وزنا بشكل ملحوظ عند ارتدائها.
وتشير التقارير إلى أن بطارية السماعة تدوم لنحو ساعتين ونصف الساعة عند مشاهدة الفيديوهات ما يجعلها تضاهي "فيجن برو".
وتوفر السماعة دقة 4كى عبر شاشة "مايكرو ليد" ومعدل تحديث 90 هرتز لكل عين، وبها ملحقات طبية مغناطيسية يمكنك شراؤها للعدسات، ويأتي مع العلبة مانع للضوء يمكن تثبيته مغناطيسيا لو كان المستخدم يريد عزل نفسه تماما عن العالم الخارجي من دون تسريب أي من الضوء المحيط به.
تقوم سماعة الرأس بمعايرة المسافة بين حدقتي عينيك، ثم ستتمكن من النظر إلى رمز ما وضم إصبعيك لتحديده، كما تدعم التعرف على قزحية العين كمصادقة بيومترية.
ومن أحدث الميزات الجديدة إمكانية العرض المكاني التلقائي لجميع محتوى الفيديو على المنصة، وهذا يعني، افتراضيًا، إذا شاهدت فيديو على يوتيوب أو حتى مقطعًا محليًا، سيُضيف Android XR عمقًا ويجعله أكثر غامرة.
ومن الميزات الجديدة أيضًا ميزة العرض المكاني المتعدد في يوتيوب، والتي تُتيح لك، على سبيل المثال، مشاهدة أربعة بثوث رياضية في الوقت نفسه.