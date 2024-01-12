تسريباتٌ تكشف عن ميزات استثنائية في وحدات تحكم "بلايستيشن 5" الجديدة

وأظهرت تسريباتٌ لمواصفات الوحدات، تمّ نشرها بالخطأ على الفرع الكندي الرسمي لشركة "بيست باي"، أنه لن يكون هناك اختلافٌ أو تغييرٌ في التصميم، لكن مواصفات وحدات التحكم، أظهرت تحسناً هائلاً في عمر البطارية الخاصة بها.