تسريباتٌ تكشف عن ميزات استثنائية في وحدات تحكم "بلايستيشن 5" الجديدة

كشفت تسريباتٌ خاصة بالإصدار الجديد لوحدات تحكم منصة ألعاب "سوني" الشهيرة "بلايستيشن 5"، المعروفة باسم "ديوال سينس"، عن تمتعها بعدد من الميزات الاستثنائية.
وأظهرت تسريباتٌ لمواصفات الوحدات، تمّ نشرها بالخطأ على الفرع الكندي الرسمي لشركة "بيست باي"، أنه لن يكون هناك اختلافٌ أو تغييرٌ في التصميم، لكن مواصفات وحدات التحكم، أظهرت تحسناً هائلاً في عمر البطارية الخاصة بها.
وفقًا للمواصفات المذكورة، يتمتع DualSense V2 بـ 12 ساعة من الاستقلالية، مقارنة بعمر البطارية الذي يبلغ 5 ساعات في الجيل الحالي منها.
وتظل بقية مجموعة الميزات دون تغيير، والتي من أبرزها المايكروفون المدمج، والمشغلات اللمسية، ومقبس سماعة الرأس، ولوحة اللمس، والمجموعة بأكملها.
وتمّ إدراج سعر وحدة التحكم على أنه 90 دولارًا كنديًا، أي نحو 67 دولارًا - تمامًا مثل وحدة التحكم الحالية.