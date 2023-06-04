تسريبات تكشف معلومات وتفاصيل نظام تشغيل "أندرويد 14"

كشفت مصادر صحفية عديدة، معلومات وتفاصيل جديدة حول نظام التشغيل الجديد المرتقب "أندرويد 14".
وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "أندرويد 14" سيتضمن ميزة "صحة البطارية" المفقودة في الإصدارات الأصلية لـ"أندرويد"؛ لإظهار السعة القصوى المتبقية لبطارية الجهاز.
وسيتضمن "أندرويد 14" اثنين من تقنيات إدارة البطارية؛ لتوفير معلومات حول عدد دورات الشحن وحالتها.
وسيتم دعم التقنية الجديدة على "أندرويد 14" بتقنيات ذكية يمكنها التنبؤ بأي مشاكل متوقعة في البطارية أو فقدانها حالة الشحن بسرعة وطرق جديدة للتعامل معها.