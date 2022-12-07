إعلان مهم من "أبل" بشأن هواتف "آيفون" وأجهزة "ماك" المستقبلية

ومن المتوقع أن تبدأ منشأة فينكس في إنتاج المعالجات عام 2024، فيما ستتوسّع عام 2026 حسب زيادة الطلب، حيث متوقع أن تنتج حوالي 600 ألف من الرقائق في السنة، وأنفق عليها حوالي 40 مليار دولار، وسيتم دعمها جزئياً من الإدارة الأمريكية لتحفيز تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.