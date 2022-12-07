إعلان مهم من "أبل" بشأن هواتف "آيفون" وأجهزة "ماك" المستقبلية

كشف رئيس شركة "أبل" الأمريكية، تيم كوك، عن تفاصيل جديدة حول هواتف "آيفون" وأجهزة "ماك" المستقبلية والمعالجات الخاصة بها.
وقال كوك في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن أجهزة "آيفون" و"ماك" المستقبلية ستستخدم رقائق ومعالجات "تي إس إم سي" المصنّعة في ولاية أريزونا الأمريكية.
وأوضح كوك، أنه من المتوقع أن يتم استخدام معالجات 3 و4 نانومترات في أجهزة آيفون وماك المقبلة.
ومن المتوقع أن تبدأ منشأة فينكس في إنتاج المعالجات عام 2024، فيما ستتوسّع عام 2026 حسب زيادة الطلب، حيث متوقع أن تنتج حوالي 600 ألف من الرقائق في السنة، وأنفق عليها حوالي 40 مليار دولار، وسيتم دعمها جزئياً من الإدارة الأمريكية لتحفيز تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وتعمل الولايات المتحدة على إنهاء اعتمادها على الشركات التايوانية والصينية في تصنيع الرقائق، التي واجهت مشكلات فيها خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة الصينية التايوانية والإغلاقات الصينية بسبب قيود "كوفيد19"، ما عطل إنتاج هواتف "آيفون 14" في الفترة الأخيرة.