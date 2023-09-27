معلومات كاملة عن أبرز التوقعات في مؤتمر "جوجل" المرتقب.. "بيكسل 8" و"بيكسل ووتش 2"

ينتظر كل عشاق منتجات "جوجل" المختلفة، مؤتمرها الكبير في مدينة "نيويورك" يوم 4 أكتوبر المقبل، والمتوقع أن يتم الكشف خلالها عن هواتف "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو" وساعة "بيكسل ووتش 2".
ونقدم لكم في التقرير التالي كل التوقعات والتسريبات الخاصة بمنتجات "جوجل" المرتقبة.
اعترفت شركة جوجل بالفعل بوجود أحدث هواتفها قبل موعد إطلاقها الرسمي.
وبعد أشهر من التسريبات، شاركت الشركة في 7 سبتمبر مقطعًا مدته 23 ثانية يعرض هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro من كل زاوية تقريبًا.
تقول جوجل إن هاتفي "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو" سيتميزان بكاميرا بيكسل الأكثر تقدمًا حتى الآن، بالإضافة إلى دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتشير التسريبات إلى أن هواتف بيكسل الجديدة سيتم دعمها بتقنيات وإمكانيات جديدة مثل تقنية "ماجيك إيرزر" و"الترجمة الحية".
ووفقًا للتسريبات، سيحتوي Pixel 8 Pro على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.7 بوصة بدقة 1344 × 2992، وهي الشاشة الأصغر نسبيًّا من هاتف "بيكسل 7 برو"؛ ولكن يمكن أن يكون ذلك لأن شاشة الإصدار السابق كانت منحنية وليست مسطحة.
شاشة هاتف بيكسل 8 برو ستصل إلى حد أقصى يبلغ 1600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع عند عرض محتوى "إتش دي آر"، ويبدو أيضًا أنه قادر على الانتقال بسلاسة أكبر بين معدلات التحديث المختلفة.
أما بالنسبة لهاتف "بيكسل 8"، فمن المتوقع أن يتميز بشاشة مقاس 6.17 بوصة بدقة 1080 × 2400 قادرة على توفير سطوع يصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع.
بالإضافة إلى ذلك، يقال إن الشاشة ستحتوي على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ارتفاعًا من 90 هرتز الموجودة في "بيكسل 7".
وإذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فسيكون Pixel 8 أصغر بشكل ملحوظ من Pixel 7، الذي يحتوي على شاشة مقاس 6.31 بوصة.
وبالنسبة للمواصفات الداخلية؛ فسيتم دعم هاتفي "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو" بمعالج "تينسور الجيل الثالث" الذي تُطَوره جوجل.
وتشير معظم التقارير إلى أن المعالج سيكون أسرع بصورة كبيرة من الإصدارات السابقة؛ خاصة مع دعمه تقنيات الإنترنت اللاسلكي "واي فاي 7"، ودعمها تتبع الأشعة المستند إلى الأجهزة من بين التحسينات التي يجب أن يتوقعها المعجبون.
أما بالنسبة للذاكرة ووحدة التخزين الداخلية؛ فيقال إن هاتف Pixel 8 سيأتي مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من مساحة التخزين الأساسية UFS 3.1؛ بينما سيوفر "بيكسل 8 برو" 12 جيجابايت "رام" و128 جيجابايت سعة تخزين داخلية يمكن توسعتها، حتى تصل إلى 1 تيرابايت.
ومن المؤكد أن هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro سيحتويان على بعض ترقيات التصوير الفوتوغرافي، للبدء.. ويقال إن كلا الهاتفين سيحتويان على كاميرات رئيسية مزودة بمستشعرات Samsung ISOCELL GN2 الجديدة، بدقة تصل إلى 50 ميجابيكسل، وهو نفس المستشعر الموجود في Galaxy S22 وS23.
كما سيكون الهاتفان مزودين بمجموعة ميزات حديثة؛ بما في ذلك القدرة على التقاط فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية وصور بتقنية "إتش دي آر" التي لن تأخذ وقتًا طويلًا لالتقاطها.
ولن تتوقف الترقيات عند هذا الحد بالنسبة لـPixel 8 Pro. ويقال إن أحدث إصدار من Google سيحتوي على مستشعر جديد لوقت الرحلة والذي من شأنه تحسين أداء التركيز التلقائي.
والأهم من ذلك، أن كاميرا Pixel 8 Pro فائقة الاتساع قد تأتي مزودة بمستشعر أكثر حداثة.. ووفقًا لتقارير متعددة، تخطط جوجل لاستخدام مستشعر جديد بدقة 48 ميجابكسل ليحل محل مستشعر Sony IMX386 القديم بدقة 12 ميجابكسل في هاتف "بيكسل 7 برو".
وأشارت بعض التقارير المبكرة إلى أن Pixel 8 Pro سيحتوي على مستشعر درجة حرارة مدمج بالأشعة تحت الحمراء، ولا يبدو أن "جوجل" تخطط لاستخدام هذا المكون في أي شيء متعلق بالتصوير الفوتوغرافي، وبدلًا من ذلك، يمكن أن يُسمح للمستخدمين بقياس درجة حرارة الأجسام غير الحية.
ويُتوقع أن تبدأ أسعار "بيكسل 8" من 699 دولارًا؛ فيما ستبدأ أسعار "بيكسل 8 برو" من 899 دولارًا.
ويبدو أن "جوجل" قررت إدخال تحسينات في أوجه القصور بإصدار ساعتها الذكية السابق؛ وفق التسريبات المتوفرة عن ساعة "بيكسل ووتش 2".
وتعرّضت ساعة Pixel Watch الأولى لانتقادات واسعة النطاق بسبب عمر البطارية المنخفض، وقررت جوجل معالجة المشكلة من منظورين، وهي أن "بيكسل ووتش 2" سيحتوي على معالج جديد وهو "كوالكوم سنابدراجون دبليو 5 الجيل الأول"؛ مما سيعطيها أداء أسرع بشكل ملحوظ ويوفر في طاقة البطارية.
أما المنظور الثاني، فهو أن جوجل قررت تصنيع "بيكسل ووتش 2" وفق معيارية 4 نانومتر؛ مما سيعزز عملها وفق الطاقة المنخفضة.
وقد تشتمل ساعة Pixel Watch 2 على شريحة مخصصة للنطاق العريض للغاية (UWB)، وهو شيء غير موجود في سابقتها.
ميزة أخرى رائعة يمكن لشريحة UWB تمكينها؛ هي النقل السلس للوسائط بين Pixel Watch 2 وPixel Tablet، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الذكية المستقبلية من Nest.