معلومات كاملة عن أبرز التوقعات في مؤتمر "جوجل" المرتقب.. "بيكسل 8" و"بيكسل ووتش 2"

وأشارت بعض التقارير المبكرة إلى أن Pixel 8 Pro سيحتوي على مستشعر درجة حرارة مدمج بالأشعة تحت الحمراء، ولا يبدو أن "جوجل" تخطط لاستخدام هذا المكون في أي شيء متعلق بالتصوير الفوتوغرافي، وبدلًا من ذلك، يمكن أن يُسمح للمستخدمين بقياس درجة حرارة الأجسام غير الحية.