ترقّب لما تطلق عليه "أبل" اليوم الأهم في تاريخها

يترقب كل عشاق منتجات "أبل" الأمريكية، ما وصفته الشركة بأنه اليوم الأهم في تاريخها بالتزام مع انطلاقة مؤتمرها للمطورين العالميين.
وينطلق اليوم أول أيام مؤتمر أبل، التي يُتوقع أن تكشف في هذا الحدث العالمي عن أول سماعة رأس خاصة بها للواقع المختلط، ستنافس بها سماعات "ميتا".
وقد تكون هذه السماعات فعليًّا هي النجم الحقيقي في الحدث؛ خاصة وأنه تم تجهيزها بمنصة جديدة كليًّا تعتمد على إيماءات اليد والنظرات وأوامر سيري الصوتية بدلًا من وحدات التحكم التقليدية.
ولكن لن تكون سماعات أبل هذه هي النجم الوحيد في الحدث؛ بل سيُتوقع أيضًا أن يتم الكشف عن حاسب "ماك بوك آير"، وتحديث آخر رئيسي لنظام تشغيل "ووتش أو إس" للساعات الذكية، بالإضافة إلى تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 17".