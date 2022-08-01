إيلون ماسك.. لماذا يُطلق الآلاف من الأقمار الاصطناعية؟

أطلقت شركة سبيس إكس، التابعة للملياردير إيلون ماسك، الآلاف من الأقمار الاصطناعية.
تأتي هذه الأقمار في إطار مشروع ستارلينك الذي يهدف إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعة من الفضاء، تصل إلى المناطق النائية على الأرض.
يهدف المشروع إلى توفير خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الاصطناعية، ويستهدف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.
وتقول لوسيندا كينغ، مديرة مشاريع الفضاء في جامعة بورتسموث: "هناك أشخاصٌ في المملكة المتحدة ضمن هذه الفئة، ولكن أغلبيتهم في أماكن مثل إفريقيا".