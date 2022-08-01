إيلون ماسك.. لماذا يُطلق الآلاف من الأقمار الاصطناعية؟

وتقول لوسيندا كينغ، مديرة مشاريع الفضاء في جامعة بورتسموث: "هناك أشخاصٌ في المملكة المتحدة ضمن هذه الفئة، ولكن أغلبيتهم في أماكن مثل إفريقيا".