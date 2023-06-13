"ميتا" ترفض التحذيرات.. نموذج ذكاء صناعي شبيه بالبشر يعالج الصور بدقة

وتفصيلاً، أوضحت الشركة أن النموذج الجديد (آي - جيه.إي.بي.إيه) يستخدم المعرفة السابقة عن العالم؛ ليكمل الأجزاء المفقودة من الصور بدلاً من الاكتفاء بالبحث في المكونات القريبة مثل نماذج الذكاء الصناعي التوليدي الأخرى، وفقًا لـ"العربية نت".