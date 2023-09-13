مقارنة بين "آيفون 15" و"آيفون 14".. ما الجديد؟

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية رسميًّا هواتف "آيفون 15" الجديدة؛ لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن أي شخص: ما المختلف بينه وبين الإصدارات السابقة؟
وللإجابة على هذا السؤال عقدت شبكة "زد نت" مقارنة بين هاتفي "آيفون 15" و"آيفون 14" لمعرفة الفروق الرئيسية بين الهاتفين.
رغم أن التغييرات في التصميم والهيكل تُعتبر طفيفة بين هاتفي "آيفون 15" و"آيفون 14"؛ إلا أنها تعتبر جوهرية ومؤثرة، أبرزها اعتماد آيفون 15 على حوافّ مقوسة بشكل طفيف، وهي تساعد في جعل الهاتف أكثر راحة عند الإمساك به.
كما يتميز آيفون 15 بهيكل من التيتانيوم الذي يحل محل الفولاذ المقاوم للصدأ؛ مما يجعل الهاتف أخف وزنًا وأنحف من النموذج السابق.
يمكن أن يوصف التغيير بأنه أبرز تغييرات آيفون 15؛ وهو انتقال أبل إلى استخدام شواحن "يو إس بي سي" بدلًا من منفذ "لايتينج" السابق في آيفون 14.
تعد شواحن "يو إس بي سي"، معيارًا عالميًّا، ويتم استخدامه في كثير من الأجهزة؛ بما في ذلك الكمبيوتر المحمول والتابلت حتى بعض الهواتف الذكية من الشركات المنافسة، كما أنه يوفر شحنًا أسرع ونقل بيانات أسرع، بالإضافة إلى دعمه لمجموعة واسعة من الأجهزة والملحقات.
لا يوجد الكثير من التعديلات في الشاشة الخاصة بهاتف "آيفون 15"؛ حيث تأتي من نوع "أوليد" وبنفس الأحجام تقريبًا، مع تعديل معدل التحديث ليصبح أفضل، ولكن التحديث الأكبر يأتي بإضافة أبل تقنية جديدة أطلقت عليها "مصفوفة العدسة الدقيقة"، التي توفر سطوعًا أفضل وكفاءة في استهلاك الطاقة.
انتقلت أبل في آيفون 15، إلى معالج جديد من نوع "إيه 17 بايونيك"، بتقنية 3 نانومتر، بدلًا من معالج "إيه 15" و"إيه 16 بايونيك" الموجودين في هواتف "آيفون 14".
يوفر المعالج الجديد أداء أكثر قوة وكفاءة في استهلاك الطاقة؛ مما يجعلها خطوة كبيرة نحو الأمام في مجال الأداء.
هناك تشابه تقريبًا في كاميرات آيفون 15 وآيفون 14؛ خاصة فيما يتعلق بالكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، ولكن التغييرات تأتي في هاتف "آيفون 15 برو ماكس" بتحديث الكاميرا التليفوتوغرافية التي ستأتي بتكبير بصري حتى 5 أضعاف.
تُعد البطارية واحدة من الميزات التي شهدت تحسينًا كبيرًا في هواتف "آيفون 15" بفضل تقنية تكديس البطارية الجديدة؛ حيث تمكنت "أبل" من زيادة سعة البطارية بشكل كبير في كلا النموذجين؛ مما يوفر عمر بطارية أطول وتجربة استخدام أفضل.