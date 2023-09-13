مقارنة بين "آيفون 15" و"آيفون 14".. ما الجديد؟

تعد شواحن "يو إس بي سي"، معيارًا عالميًّا، ويتم استخدامه في كثير من الأجهزة؛ بما في ذلك الكمبيوتر المحمول والتابلت حتى بعض الهواتف الذكية من الشركات المنافسة، كما أنه يوفر شحنًا أسرع ونقل بيانات أسرع، بالإضافة إلى دعمه لمجموعة واسعة من الأجهزة والملحقات.