"أبل" تطرح أحدث إصدارات ساعتها الذكية الأكثر مبيعًا في العالم

هذا، ويبدأ سعر Apple Watch Series 9 من 1.599 درهمًا إماراتيًّا، ويبدأ سعر Apple Watch SE من 999 درهمًا إماراتيًّا. ويمكن للعملاء في أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ومنطقة أخرى، طلب Apple Watch Series 9 وApple Watch SE اليوم، مع توافرهما في المتاجر ابتداء من الجمعة الموافق 22 سبتمبر.