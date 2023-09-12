"أبل" تطرح أحدث إصدارات ساعتها الذكية الأكثر مبيعًا في العالم

طرحت شركة أبل قبل قليل، من خلال مؤتمرها السنوي، أحدث إصدارات ساعتها الذكية الأكثر مبيعًا في العالم، بإمكانيات أقوى بكثير مقارنة بالموديلات السابقة.
وللمرة الأولى أصبح بإمكان العملاء انتقاء اختيار محايد كربونيًّا من Apple Watch. وتمثل هذه المنتجات الجديدة علامة بارزة باتجاه تحقيق هدف Apple 2030. وهذه هي خطة Apple التي تعمل عليها لتكون محايدة كربونيًّا في سلسلة التوريد الخاصة بها ودورة حياة منتجاتها بالكامل بحلول عام 2030.
وستصبح تشكيلة Apple Watch متاحة للطلب من اليوم، وستتوافر في المتاجر بدءًا من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.
تتميز ساعة Apple Watch Series 9 بإمكانيات أقوى بكثير مقارنة بالموديلات السابقة؛ وذلك بفضل شريحة S9 الجديدة بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP)، تزيد من فاعلية الأداء والقدرات، تشمل حركة الضغط مرتين، الجديدة والساحرة، إضافة إلى شاشة أكثر سطوعًا، وسرعة أكبر لاستخدام Siri على الجهاز، مع توفير إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها، وميزة العثور الدقيق لهاتف iPhone، وغير ذلك الكثير.
وتعمل الساعة بنظام التشغيل watchOS 10 الذي تتوافر عليه التطبيقات بتصميم جديد، مع ميزة "الحزمة المكدسة الذكية" الجديدة، وواجهات ساعة جديدة، وميزات جديدة لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، إضافة إلى أدوات لدعم الصحة النفسية.
وتتوافر Apple Watch Series 9 بمقاس 41 مم و45 مم بلون ضوء النجوم، وسماء الليل، والفضي، وPRODUCT) RED)، وإطار ألومنيوم جديد بلون وردي، إضافة إلى إطارات ستانلس ستيل باللون الذهبي، والفضي، والرصاصي الداكن.
هذا، ويبدأ سعر Apple Watch Series 9 من 1.599 درهمًا إماراتيًّا، ويبدأ سعر Apple Watch SE من 999 درهمًا إماراتيًّا. ويمكن للعملاء في أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ومنطقة أخرى، طلب Apple Watch Series 9 وApple Watch SE اليوم، مع توافرهما في المتاجر ابتداء من الجمعة الموافق 22 سبتمبر.
تتميز ساعة Apple Watch Ultra 2 بجميع الإمكانيات التي يحبها المستخدمون في إصدار Ultra، إضافة إلى شريحة S9 الجديدة القوية بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP)، وحركة الضغط مرتين الجديدة، مع شاشتها الأكثر سطوعًا في Apple، ونطاق ارتفاع موسع، وميزة Siri على الجهاز، وميزة العثور الدقيق لجهاز iPhone، وإمكانيات متقدمة للرياضات المائية.
وتعمل Apple Watch Ultra 2 بنظام التشغيل watchOS 10 الذي تتوافر عليه التطبيقات بتصميم جديد، مع ميزة "الحزمة المكدسة الذكية"، وتجارب وميزات جديدة لركوب الدراجات بهدف المساعدة في الأنشطة الخارجية، إضافة إلى واجهة ساعة جديدة، تحمل اسم Modular Ultra.
وعلاوة على جميع التحديثات الجديدة، تتمتع ساعة Apple Watch Ultra 2 بعمر البطارية نفسه الذي يدوم لمدة 36 ساعة مع الاستخدام العادي، إضافة إلى 72 ساعة في نمط الطاقة المنخفضة.
وتأتي ساعةApple Watch Ultra 2 بشاشة تصل درجة السطوع القصوى لها إلى 3000 شمعة/ المتر المربع؛ وذلك بفضل بنية الشاشة الجديدة المتقدمة، وهي بذلك تزيد بنسبة 50 في المئة عن الجيل الأول من Apple Watch Ultra، وتعد الشاشة الأكثر سطوعًا على الإطلاق من Apple؛ إذ تزيد من درجة الوضوح في أشعة الشمس القوية.
ويمكن أن ينخفض سطوع الشاشة في الغرف المظلمة أو في الصباح الباكر بمقدار شمعة واحدة/ المتر المربع فقط لتفادي إزعاج الأشخاص القريبين منها.
ويستفيد المصباح اليدوي أيضًا من البنية الجديدة للشاشة؛ إذ يؤدي تدوير التاج الرقمي إلى مضاعفة السطوع مؤقتًا لإضاءة الطريق بشكل أفضل.
وستتوافر ساعة Apple Watch Ultra 2 بمقاس 49 مم، وهي محايدة كربونيًّا مع أحزمة Loop ترايل وLoop ألباين الجديدة، بألوان جديدة عدة لأحزمة Loop ألباين (الأزرق والنيلي والزيتوني)، وأحزمة Loop ترايل (البرتقالي/ البيج والأخضر/ الرمادي والأزرق/ الأسود)، وأحزمة المحيط (الأزرق والبرتقالي).
ويمكن لعملاء Apple في أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ومنطقة أخرى، طلب Apple Watch Ultra 2 اليوم، على أن تتوافر في المتاجر ابتداء من الجمعة الموافق 22 سبتمبر بسعر 3.199 درهمًا إماراتيًّا.