آبل تطرح الإصدار التجريبي السادس لـ iOS 18.1 مع تحسينات في الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة آبل الإصدار التجريبي السادس لنظام iOS 18.1، الذي يتضمن ميزات جديدة مثل تسجيل وتلخيص المكالمات، وتحسينات على المساعد “سيري” الذي يدعم الآن الأوامر النصية ويفهم السياق بشكل أفضل.
كما أضافت ميزة الردود الذكية في الرسائل والبريد الإلكتروني، مع تصنيف الرسائل الزمنية. وتم تحسين تطبيق الصور ليتيح للمستخدمين إنشاء أفلام للذكريات بسهولة.
هذه التعديلات تؤكد استعداد آبل لإصدار النسخة النهائية قريبًا بعد معالجة الأخطاء وتحسين الأداء.
في مركز التحكم، أضافت آبل تبديلات جديدة لكل من الأقمار الصناعية وAirDrop. هذه التبديلات يمكن إضافتها كأزرار فردية في مركز التحكم لأول مرة، مما يتيح للمستخدمين التحكم في هذه الميزات بسهولة وسرعة.
تتضمن ميزة “ملخص الإشعارات” في Apple Intelligence تحديثًا بسيطًا في أحدث إصدار تجريبي. عندما تظهر كومة من الإشعارات على شاشة القفل مع عدد الإشعارات، يتطابق الآن لون الرقم مع لون ورق الحائط الخاص بك، مما يضيف لمسة جمالية وتخصيصاً أكبر لتجربة المستخدم.
أضافت Apple Music خيارًا جديدًا يسمح للمستخدمين بمشاركة الأغاني مباشرة على TikTok. للقيام بذلك، يمكن للمستخدم ببساطة النقر على خيار “مشاركة” للأغنية، ثم اختيار تطبيق TikTok من قائمة التطبيقات المتاحة، مما يسهل نشر الموسيقى على منصات التواصل الاجتماعي.
إذا كنت تستخدم نظام iOS 18.1 قبل إصدار طرازات Apple Watch Series 10، فإن الإصدار التجريبي السادس من iOS 18.1 يضيف الآن دعمًا لميزات جديدة تشمل قراءة اكتشاف توقف التنفس أثناء النوم واضطرابات التنفس. هذه الميزات تأتي لتحسين تجربة تتبع الصحة بشكل أكثر تفصيلًا مع الطرازات الأحدث من Apple Watch.
بعد التحديث إلى iOS 18.1، يمكنك الانتقال إلى تطبيق "صحتي" والبحث عن "اضطرابات التنفس" للعثور على الإعداد لتشغيل تنبيهات توقف التنفس أثناء النوم. لن يتم إرسال إشعارات توقف التنفس أثناء النوم حتى تجمع Apple Watch 10 أيام على الأقل من معلومات اضطراب التنفس، وفقا لشركة Apple. يتم تحليل البيانات كل 30 يوما، ويتم إرسال تنبيه في تلك المرحلة.
لا يتم جمع بيانات الكشف عن توقف التنفس أثناء النوم ومعلومات اضطراب التنفس حتى يتم تثبيت التحديث وتشغيل تنبيهات توقف التنفس أثناء النوم.
تمكن العديد من الأشخاص بالفعل من الوصول إلى تنبيهات توقف التنفس أثناء النوم من خلال تحديث iOS 18 الأساسي، ولكن الأشخاص الذين كانوا يشغلون الإصدارات التجريبية لم يتمكنوا أبدا من تنزيل البرنامج الذي أضاف تنبيهات في سبتمبر.
في تطبيق Wallet، إذا كان لديك بطاقة Apple وتذهب Daily Cash إلى حساب توفير، فلن يظهر رصيد حساب التوفير على الشاشة الرئيسية لبطاقة Apple Card. بدلاً من ذلك، يمكنك النقر على زر “التوفير” لعرض رصيد حساب التوفير الحالي الخاص بك. هذه الإضافة تسهل الوصول إلى التفاصيل المالية المتعلقة بالحسابات المتعددة داخل التطبيق.
في طرازات iPhone 16، إذا قمت بالضغط المستمر على زر التحكم في الكاميرا بضغطة خفيفة، سيظهر شريط جديد أسفل خيارات الضبط. الغرض من هذا الشريط ليس واضحًا بعد، لكنه قد يكون مصممًا للإشارة إلى وجود المزيد من الخيارات التي يمكن الوصول إليها بتمرير بسيط، مما يسهل على المستخدمين اكتشاف وظائف إضافية بشكل أسرع.
مع اقتراب إطلاق iOS 18.1، بدأت آبل بإضافة شاشات البداية التي تقدم ميزات جديدة ضمن Apple Intelligence في العديد من التطبيقات. على سبيل المثال، في تطبيق “البريد”، يتم تسليط الضوء على ميزات مثل ملخصات الرسائل والرسائل ذات الأولوية والردود الذكية. أما في تطبيق App Store، تتيح شاشة البداية للمستخدمين معرفة توفر ميزة البحث باللغة الطبيعية لكل من App Store وApple Arcade، مما يحسن تجربة البحث والتفاعل مع التطبيقات بشكل أكثر ذكاءً وفعالية.