آبل تطرح الإصدار التجريبي السادس لـ iOS 18.1 مع تحسينات في الذكاء الاصطناعي

بعد التحديث إلى iOS 18.1، يمكنك الانتقال إلى تطبيق "صحتي" والبحث عن "اضطرابات التنفس" للعثور على الإعداد لتشغيل تنبيهات توقف التنفس أثناء النوم. لن يتم إرسال إشعارات توقف التنفس أثناء النوم حتى تجمع Apple Watch 10 أيام على الأقل من معلومات اضطراب التنفس، وفقا لشركة Apple. يتم تحليل البيانات كل 30 يوما، ويتم إرسال تنبيه في تلك المرحلة.

لا يتم جمع بيانات الكشف عن توقف التنفس أثناء النوم ومعلومات اضطراب التنفس حتى يتم تثبيت التحديث وتشغيل تنبيهات توقف التنفس أثناء النوم.

تمكن العديد من الأشخاص بالفعل من الوصول إلى تنبيهات توقف التنفس أثناء النوم من خلال تحديث iOS 18 الأساسي، ولكن الأشخاص الذين كانوا يشغلون الإصدارات التجريبية لم يتمكنوا أبدا من تنزيل البرنامج الذي أضاف تنبيهات في سبتمبر.