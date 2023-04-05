الـQR يهدد عرش "الباركود".. تعرف على أهم الفروقات بينهما

وهناك العديد من الفروق الرئيسة بين هاتين التقنيتين؛ في مقدمتها ما يتعلق بالشكل، حيث يتكون الباركود من خطوط متوازية تشكل شكل مستطيل أو مربع، بينما يتميز QR بمربع مركزي يحتوي على أنماط ثنائية الأبعاد.