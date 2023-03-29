دراسة تُحَذّر: الذكاء الاصطناعي قد يحل محل 300 مليون وظيفة

وأشارت الدراسة إلى أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي" مثل تطبيق "تشات جي بي تي"، القادر على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن العمل البشري؛ يمثل "تقدمًا كبيرًا".