دراسة تُحَذّر: الذكاء الاصطناعي قد يحل محل 300 مليون وظيفة

كشفت دراسة صادرة عن بنك الاستثمار "جولدمان ساكس"، عن أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل 300 مليون وظيفة بدوام كامل حول العالم.
وأوضحت الدراسة المنشورة عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل ربع مهام العمل في الولايات المتحدة وأوروبا؛ لكنه قد يعني أيضًا وظائف جديدة وانتعاشًا في الإنتاجية.
ولفتت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي في النهاية، قد يؤدي إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة عالميًّا بنسبة 7٪.
وأشارت الدراسة إلى أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي" مثل تطبيق "تشات جي بي تي"، القادر على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن العمل البشري؛ يمثل "تقدمًا كبيرًا".