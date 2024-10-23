"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي المستوى بشأن تحديثات NVIDIA

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم 23 أكتوبر 2024، تحذيراً أمنياً عالي المستوى يتعلق بتحديثاتٍ أصدرتها شركة NVIDIA؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات الأمنية في منتجاتها.
دعا المركز جميع المستخدمين، إلى تحديث المنتجات المتأثرة فوراً؛ لضمان الحماية من الثغرات المكتشفة.
وأوصى بضرورة الاطلاع على التفاصيل الخاصّة بالتحديثات من خلال الرابط المخصّص:
رابط التحديثات من NVIDIA.
يأتي هذا التحذير ضمن جهود المركز لتعزيز الأمن السيبراني وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان الرقمي في المملكة.