"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي المستوى بشأن تحديثات NVIDIA

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم 23 أكتوبر 2024، تحذيراً أمنياً عالي المستوى يتعلق بتحديثاتٍ أصدرتها شركة NVIDIA؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات الأمنية في منتجاتها.