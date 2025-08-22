"تيك توك" بين قانون أمريكي وخوارزمية صينية.. معركة على 170 مليون مستخدم

هذا التناقض بين إطلاق حساب رسمي للبيت الأبيض وتهديدات الحظر يعكس أزمة ممتدة منذ خمس سنوات، إذ تجد الولايات المتحدة نفسها أمام تطبيق صيني يستخدمه أكثر من 170 مليون أمريكي يوميًا، بينما تصر بكين على أن الخوارزمية التي تعتمد عليها المنصة "سر سيادي" لا يمكن بيعه أو نقله إلى الخارج.