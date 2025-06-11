"أوبين أيه آي" تبرم مع "جوجل" صفقة غير مسبوقة رغم المنافسة بينهما في "الذكاء الاصطناعي"

وتعد هذه الخطوة من "أوبين أيه آي" واحدة من أحد الممارسات لخطتها في تنويع مصادر الحوسبة الخاصة بها خارج نطاق داعمها الرئيسي مايكروسوفت، بما في ذلك مشروع مركز البيانات "ستار جيت" البارز.