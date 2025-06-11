"أوبين أيه آي" تبرم مع "جوجل" صفقة غير مسبوقة رغم المنافسة بينهما في "الذكاء الاصطناعي"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أوبين أيه آي" المطورة لتطبيق "شات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي التوليدي، أبرمت صفقة غير مسبوقة مع "جوجل" رغم المنافسة بينهما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت مصادر من داخل "أوبين أيه آي" و"جوجل" أن الصفقة الجديدة ستعمل على توفير خدمة "جوجل السحابية" لتوفير احتياجات "أوبين أيه آي" المتزايدة من سعة الحوسبة لصالح تطبيقاتها للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتمثل هذه الصفقة تعاونًا مفاجئًا بين شركتين متنافستين بارزتين في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وقالت المصادر إن الصفقة، التي كانت قيد المناقشة لبضعة أشهر، تم الانتهاء منها في مايو الماضي.
وأكدت المصادر أن هذا يظهر مدى تأثير متطلبات الحوسبة الهائلة لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل الديناميكيات التنافسية في هذا المجال.
وتعد هذه الخطوة من "أوبين أيه آي" واحدة من أحد الممارسات لخطتها في تنويع مصادر الحوسبة الخاصة بها خارج نطاق داعمها الرئيسي مايكروسوفت، بما في ذلك مشروع مركز البيانات "ستار جيت" البارز.