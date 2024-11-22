إندونيسيا تشترط 100 مليون دولار لدخول "آيفون 16" أسواقها

وكانت إندونيسيا قد رفضت بيع "آيفون 16" في أسواقها، بحجة أنه لا يفي بمتطلبات المحتوى المحلي بنسبة 40%، مشيرة إلى أن الغرض من الحظر هو حماية الصناعة والوظائف المحلية، حيث يطلب المسؤولون من "أبل" زيادة استثماراتها والتزاماتها تجاه الاقتصاد من أجل الحصول على قدرٍ أكبر من الوصول.