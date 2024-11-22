إندونيسيا تشترط 100 مليون دولار لدخول "آيفون 16" أسواقها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن إندونيسيا تريد من شركة "أبل" الأمريكية ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار بالبلاد، حتى تسمح لها ببيع هواتف "آيفون 16" في أسواقها.
وأوضح تقريرٌ منشورٌ عبر شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الحكومة الإندونيسية تضغط حالياً على "أبل" من أجل منحها الموافقة على بيع الهواتف بأسواقها.
وكانت إندونيسيا قد رفضت بيع "آيفون 16" في أسواقها، بحجة أنه لا يفي بمتطلبات المحتوى المحلي بنسبة 40%، مشيرة إلى أن الغرض من الحظر هو حماية الصناعة والوظائف المحلية، حيث يطلب المسؤولون من "أبل" زيادة استثماراتها والتزاماتها تجاه الاقتصاد من أجل الحصول على قدرٍ أكبر من الوصول.
ولفت التقرير إلى أنه اجتمعت وزارة الصناعة في إندونيسيا مع ممثلين من شركة أبل بشأن اقتراحها باستثمار 100 مليون دولار على مدى عامَيْن.
وستذهب الأموال إلى برنامج مركز البحث والتطوير وأكاديمية التطوير المهني في البلاد، وفقاً للتقرير، فيما تعهدت "أبل" بأنها تخطط لإنتاج مكونات ملحقات الهاتف، مثل "آير بودز ماكس" في إندونيسيا بدءاً من يوليو 2025.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة فيبري هندري أنتوني عارف؛ لوسائل الإعلام الحكومية: "من وجهة نظر الحكومة، بالطبع، نريد أن يكون هذا الاستثمار أكبر".
وأضاف بقوله "الاستثمار الأكبر من شأنه أن يساعد على تطوير قطاع التصنيع في إندونيسيا، فالصناعة المحلية قادرة على دعم إنتاج أجهزة أبل، مثل الشواحن والملحقات".
وفي حين تمثل إندونيسيا سوقاً صغيرة لشركة أبل، إلا أنها توفر أيضاً فرصاً للنمو، حيث تضم رابع أكبر عدد من السكان في العالم، وفقاً لما ذكره لي شوان تشيو؛ وهو محلل في شركة كاناليس يركّز على أبحاث إستراتيجية "أبل".