كم من الوقت يكفيك لشحن هاتفك؟.. 7 ثوان فقط عبر جهاز يأتيك بتطوير قطري

ويمكن للجهاز، الذي من المتوقع أن يكلف نحو 180 جنيهاً إسترلينياً، أن يحمل خمس مجموعات بطاريات مشحونة في وقت واحد، وهو ما يقول صانعوه إنه مثالي للعائلة.