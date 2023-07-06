"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Android

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد، ورفع وترقية صلاحيات المستخدم، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS)، وإفشاء معلومات.