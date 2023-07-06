تقنية

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Android

يسمح للمهاجم بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد ورفع الصلاحيات وإفشاء معلومات
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Android

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة جدًّا بخصوص تحديث أمني في منتجات Android.

وأصدرت Android التحديث الشهري لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد، ورفع وترقية صلاحيات المستخدم، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS)، وإفشاء معلومات.

وأوصى المركز بتحديث أجهزة Android؛ حيث أصدرت Android توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط:

https://source.android.com/docs/security/bulletin/2023-07-01

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
Android

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