تقرير يكشف تفاصيل معاناة "أبل" في الصين خلال الأسابيع الستة الأولى في 2024

وكانت شركة "هونور"، العلامة التجارية المنفصلة عن هواوي في 2020، هي العلامة التجارية -ضمن الخمس الأولى- الوحيدة التي شهدت زيادة في المبيعات في الصين خلال هذه الفترة؛ وفقًا للتقرير.