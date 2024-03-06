تقرير يكشف تفاصيل معاناة "أبل" في الصين خلال الأسابيع الستة الأولى في 2024

كشف تقرير عالمي أن مبيعات هواتف "آيفون" التابع لشركة "أبل" الأمريكية انخفضت بصورة كبيرة خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2024 الجاري، مقارنة بالعام السابق.
وقالت شركة الأبحاث العالمية "كاونتر بوينت": إن "أبل" واجهت منافسة شرسة في الصين أمام منافسين محليين مثل "هواوي"، التي حققت قفزة في المبيعات بنسبة 64%؛ بينما انخفضت مبيعات "أبل" 24%.
وبصرف النظر عن انتعاش مبيعات هواوي في الطرف الأكثر تكلفة من سوق الهواتف الصينية؛ فقد تعرضت شركة أبل أيضًا لضغوط في المنتصف بسبب الأسعار القوية من أمثال أوبو وفيفو وشاومي، حسب ما كتبه منجمينج تشانغ الخبير في "كاونتر بوينت".
وقال التقرير إن الصين، التي تُعَد واحدة من أكبر أسواق شركة أبل؛ شهدت أيضًا انكماش إجمالي مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 7% في نفس الفترة.
وكافحت هواوي لسنوات بسبب العقوبات الأمريكية؛ لكن مبيعاتها ارتفعت بعد إطلاق سلسلة هواتفها الذكية Mate 60 من الجيل الخامس في أغسطس.
لقد كانت مفاجأة كبيرة؛ حيث تم قطع الشركة الصينية عن الرقائق والتكنولوجيا الرئيسية اللازمة للإنترنت عبر الهاتف المحمول "الجيل الخامس" للاتصالات.
وكانت شركة "هونور"، العلامة التجارية المنفصلة عن هواوي في 2020، هي العلامة التجارية -ضمن الخمس الأولى- الوحيدة التي شهدت زيادة في المبيعات في الصين خلال هذه الفترة؛ وفقًا للتقرير.
وذكر تقرير شركة الأبحاث أيضًا أن حصة أبل في سوق الهواتف الذكية الصينية انخفضت إلى 15.7% من 19% العام الماضي؛ مما وضعها في المركز الرابع بعد أن تراجعت من المركز الثاني.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت شركة هواوي إلى المركز الثاني؛ حيث ارتفعت حصتها في السوق إلى 16.5% من 9.4% في العام السابق.
بدأت شركة Apple في تقديم خصومات على مواقعها الرسمية في الصين الشهر الماضي قبل دعم بعض طرازات "آيفون" من خلال متاجرها الأسبوع الماضي.
وقد يؤثر تباطؤ الطلب في الصين على إيرادات شركة أبل التي خيبت آمال المستثمرين بالفعل عندما أعلنت الشركة عن أرباحها الشهر الماضي.
وقالت الشركة إن المبيعات في الصين بلغت 20.82 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بانخفاض عن 23.9 مليار دولار في العام السابق.