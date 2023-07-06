رسميًّا.. "ميتا" تطلق ثريدز المنافس لـ"تويتر" حول العالم

أطلقت "ميتا بلاتفورمز" -الشركة الأم لـ"فيسبوك"- "ثريدز" وهو تطبيق تدوين اجتماعي مصغر موجه بشكل مباشر لمنافسة "تويتر".
وتم طرح التطبيق للمستخدمين على مستوى العالم، بعدما بدأ في السماح في وقت سابق هذا الأسبوع بنشر بعض المنشورات من أشخاص من بينهم "مارك زوكربيرج" المدير التنفيذي لـ"ميتا" وصحفيين ومشاهير.
ويستخدم التطبيق بعض البنية التحتية لـ"إنستجرام"، ويسمح للأشخاص باستخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم على "إنستجرام"؛ في خطوة قد تساعد الأشخاص في الحصول على متابعين سريعًا.
وأعلن "زوكربيرج" أن "ثريدز" قد شهد أكثر من 5 ملايين عملية تسجيل عبر التطبيق خلال أربع ساعات فقط.
ويتيح "ثريدز" للمستخدمين إمكانية نشر مشاركات تصل إلى 500 حرف، ونشر روابط وصور ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق.
ويتوافر التطبيق للتنزيل حاليًا مجانًا عبر "آب ستور" و"جوجل بلاي" في أكثر من 100 دولة.