رسميًّا.. "ميتا" تطلق ثريدز المنافس لـ"تويتر" حول العالم

وتم طرح التطبيق للمستخدمين على مستوى العالم، بعدما بدأ في السماح في وقت سابق هذا الأسبوع بنشر بعض المنشورات من أشخاص من بينهم "مارك زوكربيرج" المدير التنفيذي لـ"ميتا" وصحفيين ومشاهير.