قريبًا.. طرح ميزة جديدة لمستخدمي "المحادثات الجماعية" على "واتساب"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، تستعد قريبًا لطرح ميزة جديدة لمستخدمي "المحادثات الجماعية".
وأوضح موقع "وا بيتا إنفو" المعنيّ بطرح تحديثات "واتساب" على الإصدار التجريبي "بيتا"، أن ميزة "الأحداث للمجتمعات" التي تم طرحها الشهر الماضي كإصدار تجريبي؛ سيتم طرحها قريبًا لكافة مستخدمي "واتساب".
ولم يكشف الموقع التوقيتَ بالتحديد الذي سيتمتع فيه مستخدمو "واتساب" بهذه الميزة الجديدة المتاحة فعليًّا لمستخدمي الإصدار التجريبي على نظام تشغيل "أندرويد".
وتُظهر لقطة شاشة نشرها الموقع، أن ميزة "الأحداث للمجتمعات" ستكون متاحة في المحادثات الجماعية العادية، ولن ترتبط بنوعية محادثات بعينها.
ويمكن ضبط هذه الميزة عن طريق النقر على أيقونة "مشبك الورق" في أي دردشة جماعية واختيار أيقونة "حدث" التي تتيح لك إنشاء حدث جديد في أي محادثة جماعية.
وبمجرد إنشائها، يمكن لأعضاء المجموعة عرض دعوة الحدث وقبولها، بينما من المتوقع أن يتم إجراء التعديلات على الحدث بواسطة منشئ هذا الحدث فقط.
وتؤكد "واتساب" أن جميع هذه "الأحداث داخل المجموعات" مشفرة بالكامل بمنظومة تشفير "من طرف إلى طرف".