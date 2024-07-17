اتهامات لـ"أبل" وعدد من الشركات الأخرى باستغلال فيديوهات المستخدمين على "يوتيوب"

وعلى الرغم من أن نتائج التحقيق أظهرت أن البيانات المستغلة لم تتضمن أي مقاطع فيديو أو صورًا من يوتيوب؛ لكنها تضمنت نصوص الفيديوهات من أكبر منشئي المنصة سواء صناع المحتوى مثل "مستر بيست"، أو ناشري الأخبار الكبار مثل صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "إيه بي سي" الأمريكيتين.