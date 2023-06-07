مسؤول سابق في "تيك توك": التطبيق ساعد الصين في التجسس على نشطاء هونغ كونغ

وبعد ذلك كانت هناك مظاهرات أصغر من قِبَل نشطاء الحقوق المدنية، واختفى جزء كبير من هذه المعارضة المرئية منذ أن شنت بكين قانونًا صارمًا للأمن القومي بعد احتجاجات 2019 المناهضة للحكومة.