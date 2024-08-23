"أوبر" تنوي تشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة "كروز" في هذا الموعد

أعلنت خدمة النقل التشاركي "أوبر" عن نيتها إطلاق خدمة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة من "كروز".
وأوضحت "أوبر" بحسب تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها تنوي تشغيل خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة من "كروز" عام 2025 المقبل، بعد إبرامها شراكة مع شركة "جنرال موتورز" الأمريكية المشغلة لتلك الخدمة.
وستسمح هذه الصفقة لعملاء أوبر بطلب سيارة أجرة ذاتية القيادة من كروز من هواتفهم الذكية بدءًا من العام المقبل.
وكانت سيارات كروز قد توقفت عن السير في الطرقات العامة منذ أكتوبر 2023، بعد تسببها في أكثر من حادثة سير قاتلة، ولكن بذلك الاتفاق ستعود تلك السيارات مجددًا للطرق.
لم تحدد جنرال موتورز ولا أوبر تاريخًا أو مدينة محددة لطرح أوبر لسيارات الأجرة الآلية من كروز.
تختبر كروز حاليًا سيارات بسائقين بشر على الطرق في دالاس وفينيكس وهيوستن مع خطط للتوسع إلى المزيد من المدن.
كما أن أوبر لديها شراكة مع أسطول السيارات ذاتية القيادة "وايمو" الذي يعمل حاليًا في فينيكس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.