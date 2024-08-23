"أوبر" تنوي تشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة "كروز" في هذا الموعد

وكانت سيارات كروز قد توقفت عن السير في الطرقات العامة منذ أكتوبر 2023، بعد تسببها في أكثر من حادثة سير قاتلة، ولكن بذلك الاتفاق ستعود تلك السيارات مجددًا للطرق.