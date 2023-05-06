رغم زيادة الإنفاق بالأمن السيبراني.. تقرير تقني: 38% من المنصّات والأدوات التقنية الحالية قديمة

وكشف العتيق: "أن التقرير لم يظهر وجود نقص في الاستثمار في مجال الأمن السيبراني في كل من الإمارات والسعودية، بل يظهر أن هناك كثيرًا من الدلائل على أن الالتزامات في هذا المجال آخذة في الازدياد، كما أن 36% فقط من المدراء أشاروا إلى تحدّيات الميزانية والموارد؛ وهو ما يظهر أن الأمر مجرد توجيه خاطئ للاستثمار، يجب أن تعمل المؤسسات على وجود المواهب الماهرة والإجراءات الصحيحة، وهذا شي مؤكد، ولكن ما يقلق وسط تزايد جميع الميزانيات هو أننا ما زلنا لا نرى الحلول التقنية السيبرانية الفعالة اللازمة في المكان الصحيح لمواجهة الهجمات والتهديدات السيبرانية".