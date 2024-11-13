"مايكروسوفت": نبحث عن عمليات استحواذ جديدة في سوق الألعاب... "إكس بوكس" سيصبح بالأجهزة المحمولة

قالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية: إنها لا تزال تبحث عن عمليات استحواذ جديدة في سوق الألعاب، مشيرة إلى أنها ترى نموًّا مستقبليًّا في هذا المجال.
وذكر رئيس قسم الألعاب في مايكروسوفت "فيل سبنسر" في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية؛ أنه رغم الصعوبات والمشاكل القضائية التي واجهتها الشركة في عملية استحواذها على الشركة المطورة للعبة "فورتنايت" إلا أنها لا تزال تسعى لعمليات استحواذ جديدة.
وأشار إلى أن صفقات الاستحواذ هذه تضيف "تنوعًا جغرافيًّا" لأعمال الشركة، مؤكدًا أن الاستحواذ على شركة "أكيتفيجن بيزارد" المطورة للعبة "فورتنايت" مقابل 69 مليار دولار العام الماضي لن يكون الأخير.
وأردف بقوله: "نريد بالتأكيد أن نكون في السوق، وعندما نتمكن من العثور على فرق وتكنولوجيا وقدرات تضيف إلى ما نحاول القيام به في مجال الألعاب في مايكروسوفت، سنحاول إبرام صفقات معهم".
ومضى بقوله: "لكن رغم ذلك لا يوجد صفقات وشيكة حاليًّا، وربما تكون الصفقات الكبيرة جدًا غير واردة في الوقت الحالي حيث تنفق الشركة الكثير من الوقت في استيعاب موظفي أكتيفجن بيزارد".
ولفت إلى أنه يرى أن مجال ألعاب الأجهزة المحمولة له مستقبل واعد للغاية، متحدثًا عن أن مصممي ومهندسي منصة الألعاب "إكس بوكس" وتطبيقاتها سيعملون حاليًّا على تطوير منصات مخصصة للأجهزة المحمولة.
وقال كذلك: إن الشركة تسعى حاليًّا لعقد شراكات لتطوير عمل منصة "إكس بوكس" على الأجهزة المحمولة وتطوير التطبيق الحالي، ليصبح أكثر سهولة في التعامل بمختلف أدوات الذكاء الاصطناعي.