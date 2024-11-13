"مايكروسوفت": نبحث عن عمليات استحواذ جديدة في سوق الألعاب... "إكس بوكس" سيصبح بالأجهزة المحمولة

وأردف بقوله: "نريد بالتأكيد أن نكون في السوق، وعندما نتمكن من العثور على فرق وتكنولوجيا وقدرات تضيف إلى ما نحاول القيام به في مجال الألعاب في مايكروسوفت، سنحاول إبرام صفقات معهم".