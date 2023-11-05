التفاصيل الكاملة لمشروع ماسك الجديد للذكاء الاصطناعي "إكس أيه آي"

وتشير "إكس"، إلى أن الغرض الرئيس لتقنية "إكس أيه آي" المقصود منها "فهم الطبيعة الحقيقية للكون"، وهذا بعيد كل البعد عن سؤال روبوت الدردشة عن الفندق الذي ستقيم فيه أو ما يمكنك طهيه باستخدام خيارتين وكيس من السبانخ.