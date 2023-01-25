"مايكروسوفت" تُحقق في تعطل بعض خدماتها بعد آلاف البلاغات من المستخدمين

بعد تعطل مجموعة من خدماتها لدى آلاف المستخدمين على مستوى العالم، أعلنت شركة "مايكروسوفت"، الأربعاء، قيامها بالتحقيق في مشكلة تؤثر في العديد من الخدمات؛ منها خدمات "تيمز" و"أوت لوك".