"جوجل" تتخذ قرارًا بشأن تطبيقات التليفزيون الخاصة بها

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن تطبيق الجوال والتلفاز سيتم نقلها إلى حزم التطبيقات العادية بدءًا من عام 2023، لتصبح أسرع في الأداء وأصغر حجمًا.