"جوجل" تتخذ قرارًا بشأن تطبيقات التليفزيون الخاصة بها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي أن تتخذ قرارًا بشأن تطبيقات التلفزيون الخاصة بها "أندرويد تي في" وجوجل تي في"؛ بحيث تصبح أسرع وأصغر من حيث سعة التخزين وسرعة الأداء.
وأشار التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن تطبيق الجوال والتلفاز سيتم نقلها إلى حزم التطبيقات العادية بدءًا من عام 2023، لتصبح أسرع في الأداء وأصغر حجمًا.
واعتبارًا من مايو 2023، سينضم تطبيقا "جوجل تي في" و"أندرويد تي في" إلى حزم التطبيقات، وستقدم الشركة إشعارًا مدة 6 أشهر للمطورين لإعادة تجميع تطبيقاتهم بشكل أخف.
وتتمثل الميزة الرئيسية لحزم التطبيقات في انخفاض مساحة التخزين بنحو 20٪ حيث يستخدم التطبيق الموارد الضرورية فقط بينما تتم أرشفة الباقي.