"جوجل" تطلق إصدارًا تجريبيًّا جديدًا من "أندرويد 14".. هذا أبرز ما يقدمه

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية إصدارًا تجريبيًّا جديدًا من نظام تشغيل "أندرويد 14"، الذي يقدم عددًا من الميزات، بالإضافة إلى إصلاح أخطاء عديدة في الإصدار السابق.
كان من المفترض أن تطلق جوجل 4 إصدارات تجريبية فقط من "أندرويد 14"، ولكنها اضطرت لإطلاق الإصدار الخامس لإصلاح عدد من الأخطاء التي ظهرت في الإصدار السابق.
وسيتم طرح نظام تشغيل "أندرويد 14 بيتا 5.2" لجميع الأجهزة المسجلة في برنامج "أندرويد بيتا".
وجاءت أبرز التغييرات في إصدار "أندرويد 14" التجريبي الجديد على النحو التالي:
- إصلاح العديد من المشكلات التي تسبّبت أحيانًا في توقف الأجهزة عند إعادة التشغيل.
- إصلاح المشكلات التي قد تؤدي إلى مقاطعة الاتصال الخلوي للأجهزة التي تستخدم راديو E-UTRAN الجديد
وتقنية الاتصال المزدوج "ENDC" عندما كانت هذه الأجهزة متصلة عبر ترددات النطاق المنخفض 5G NR.
- إصلاح مشكلة في أجهزة "بيكسل فولد" و"بيكسل تابلت" التي تسبّبت في عدم استجابة مستشعر بصمة الإصبع في بعض الحالات.
- إصلاح مشكلة في أجهزة "بيكسل فولد" كانت تتسبّب في عدم اكتمال بيانات تتبع "بيرفيتو".
- إصلاح مشكلة في أجهزة "بيكسل فولد" التي تظهر فيها الرسوم المتحرّكة المتقطّعة عند عرض الإشعار أو النقر عليه لإجراء مكالمة جارية.
- إصلاح مشكلة في أجهزة "بيكسل فولد" كانت تتسبّب أحيانًا في تعطّل واجهة مستخدم النظام بعد استخدام مستشعر بصمة الإصبع.
- إصلاح مشكلة في أجهزة "بيكسل فولد" كانت تتسبّب أحيانًا في وميض الشاشة لفترة وجيزة عند فتح الجهاز.
- إصلاح مشكلة في أجهزة "بيكسل تابلت" التي كانت تتسبّب أحيانًا في ظهور شريط ملون أو وميض بعد إلغاء قفل الجهاز.
- إصلاح مشكلة في أجهزة "بيكسل تابلت" التي تسبّبت في تشغيل النظام لأصوات غير صحيحة عند إرساء الجهاز أو إلغاء إرسائه.
وقد يستغرق وصول الإصدار الجديد لجميع الأجهزة المؤهّلة "بدءًا من "بيكسل 4 أيه 5 جي" وما هو أحدث" بضعة أيام.
ويتوقّع خبراء أن يكون هذا هو الإصدار التجريبي الأخير، قبل أن يخرج رسميًّا "أندرويد 14" إلى الجمهور.