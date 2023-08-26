"جوجل" تطلق إصدارًا تجريبيًّا جديدًا من "أندرويد 14".. هذا أبرز ما يقدمه

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية إصدارًا تجريبيًّا جديدًا من نظام تشغيل "أندرويد 14"، الذي يقدم عددًا من الميزات، بالإضافة إلى إصلاح أخطاء عديدة في الإصدار السابق.