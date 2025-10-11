ما مدى قابلية نظارات "ميتا" للواقع المعزز للإصلاح؟

ويحتوي الذراع الأيمن على جهاز عرض صغير يصعب إصلاحه أيضًا. ويُنتج هذا الجهاز، المصنوع من الكريستال السائل على السيليكون، صورة شبكية بدقة 600×600 بكسل، من المفترض أن تكون خالية من العيوب، ولا تُصدر "توهج العين" المزعج للمشاهدين، ويعود ذلك أيضًا إلى تصميم العدسات، الذي يختلف عن أنظمة الحيود القديمة.