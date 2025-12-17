"قوة خارقة في جيبك".. أصغر حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي في العالم

وفي بيان صحفي، قال "سمر بوج"، مدير التسويق والمبيعات في Tiiny AI: "رغم التقدّم الذي حققه الذكاء الاصطناعي السحابي، إلا أنه يواجه تحديات تتعلق بالاعتمادية والأمان والاستدامة. مع Tiiny AI Pocket Lab، نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون متاحًا للأفراد، ليصبح أكثر خصوصية وملاءمة لكل جهاز".