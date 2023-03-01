"ميتا" تكشف عن خططها لإطلاق أول نظارات الواقع المعزز الخاصة بها

ولفتت المصادر إلى أن هذه النظارات ستكون بديلًا كاملًا عن الهواتف، حيث ستتمتع بالقدرة على عرض الصور الرمزية كالصور ثلاثية الأبعاد عالية الجودة متراكبة فوق العالم الحقيقي، ومن المتوقع أيضًا أن تكون باهظة الثمن.