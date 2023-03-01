"ميتا" تكشف عن خططها لإطلاق أول نظارات الواقع المعزز الخاصة بها
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "ميتا" الأمريكية تنوي أن تطلق أول نظارات للواقع المعزز والافتراضي، خلال عام 2027 المقبل.
وأوضحت مصادر من داخل "ميتا" لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن مارك زوكربيرج رئيس ميتا يعتقد أن عام 2027، سيكون "لحظة مهمة" مثلما كانت لحظة إطلاق "أبل" لهواتف "آيفون".
ولفتت المصادر إلى أن هذه النظارات ستكون بديلًا كاملًا عن الهواتف، حيث ستتمتع بالقدرة على عرض الصور الرمزية كالصور ثلاثية الأبعاد عالية الجودة متراكبة فوق العالم الحقيقي، ومن المتوقع أيضًا أن تكون باهظة الثمن.
وسيحصل الموظفون على فرصة لاتخاذ الخطوة الأولى في اختبار الجهاز في عام 2024 قبل أن يشق طريقه إلى الجمهور باعتباره خط "ميتا المبتكر للنظارات الذكية المتقدمين للمتبنّين الأوائل".
وفي السياق ذاته، تنوي "ميتا" الاستمرار في طرح سماعات الرأس للواقع الافتراضي "كويست" بالتعاون مع "ري بان"، مع نيّتها إطلاق سماعة رأس جديدة تحت اسم "فينتورا" خلال عام 2024.