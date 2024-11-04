تحذير عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يُوصي بتحديث أجهزة Huawei بنظام HarmonyOS

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة موجهاً لجميع مُستخدمي أجهزة Huawei التي تعمل بنظام HarmonyOS، بعد اكتشاف عددٍ من الثغرات الأمنية التي قد تعرّض المُستخدمين لمخاطر سيبرانية.