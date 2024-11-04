تحذير عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يُوصي بتحديث أجهزة Huawei بنظام HarmonyOS

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة موجهاً لجميع مُستخدمي أجهزة Huawei التي تعمل بنظام HarmonyOS، بعد اكتشاف عددٍ من الثغرات الأمنية التي قد تعرّض المُستخدمين لمخاطر سيبرانية.
وأوضحت Huawei أنها أصدرت تحديثاً شهرياً جديداً يتضمن حلولاً لهذه الثغرات، ويهدف إلى تعزيز أمان أجهزتها وحماية بيانات المستخدمين.
يحث المركز الوطني للأمن السيبراني، جميع المستخدمين على المبادرة بتحديث أجهزتهم عبر الرابط الذي وفّرته Huawei لضمان الحماية من أي تهديدات محتملة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز الدائمة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وحماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية المتجددة.