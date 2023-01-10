"أبل" تبدأ إنتاج نسخ مسموعة للكتب المنشورة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي

وفي هذا الإطار قال الراوي والمعلق الصوتي، سمعان فرزلي: إن عمالقة التكنولوجيا شركات ربحية، تبحث عن أسواق تحقق لها المزيد من الربح، مشيراً إلى أن المستمع من أكثر المتضررين، لأن صوت الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يجاري الصوت البشري بأحاسيسه.