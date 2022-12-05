"نوبيا" تطلق هاتفًا جديدًا مثاليًا لعشاق الألعاب

كشفت تقارير صحفية عالمية أن العلامة التجارية الأشهر في مجال تصنيع الألعاب "نوبيا"، المملوكة لشركة "زد تي إي"، ستطلق قريبًا هاتفها الجديد "ريد ماجيك 8 برو".
وسيتضمن الهاتف كاميرا محسنة تحت الشاشة وتقنية شحن سلكي أسرع وبطارية أكبر، وسيكون أقصر وأرق وأضيق مقارنة بهاتف "ريد ماجيك 7 إس برو".
وسيحتوي الهاتف على شاشة من نوع "أوليد" مسطحة بقياس 6.8 بوصة مثل الإصدار السابق.
وسيحتفظ مستشعر كاميرا الصور الشخصية بدقة 16 ميجابكسل، ولكنه سيدعم بتقنيات جديدة تتيح صورة أوضح وجودة فيديو أفضل، وستبقى الكاميرات الموجودة في الخلف ثلاث - 50 ميجابكسل رئيسية و 8 ميجابكسل فائقة الاتساع و 2 ميجابكسل إضافية.
أما بالنسبة لبطارية الهاتف، تشير التقارير إلى أنه سيصدر لها نسختان إحداهما بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة والثانية بقدرة 6000 ميللي أمبير في الساعة.
وسيدعم كذلك هاتف "ريد ماجيك 8 برو" قدرات الشحن السلكي بسرعة 165 وات.