تطبيق ترجمة شهير يبدأ في تسريح متعاقدين معه بسبب اعتماده على الذكاء الاصطناعي

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن المتحدث باسم التطبيق، دون أن يكشف صراحة عن عمليات التسريح هذه، قوله: "لم نعد بحاجة إلى عدد كبير من الأشخاص للقيام بنوع العمل الذي كان يقوم به بعض هؤلاء المقاولين، فجزء من ذلك يمكن أن يعزى إلى الذكاء الاصطناعي."