شركة اتصالات تكشف "بالخطأ" عن كافة مواصفات وأسعار هواتف "آيفون 17"... تعرف عليها

كشفت شركة اتصالات بالخطأ عن كافة مواصفات وأسعار هواتف "آيفون 17" قبل إصدارها رسميا من قبل شركة "أبل" الأمريكية.
وتظهر وثائق مسربة من شركة الاتصالات الكورية الجنوبية "كى تي كوربوريشن" عن كافة مواصفات هواتف "آيفون 17" والأسعار المتوقع طرحها بها.
وتظهر مواصفات الأجهزة على النحو التالي:
* آيفون 17:
الشاشة: 6.3 بوصة
الكاميرا الرئيسية: 48 ميجابيكسل
كاميرا خلفية واسعة الزاوية: 12 ميجابيكسل
كاميرا أمامية: 24 ميجابيكسل
بطارية: 3600 ميللي أمبير في الساعة
المعالج: أيه 19
ذاكرة الوصول العشوائي "رام": 8 جيجابايت
سعة التخزين: 128 – 256 – 512 جيجابايت.
* آيفون 17 آير:
الشاشة: 6.6 بوصة
كاميرا خلفية: 48 ميجابيكسل
كاميرا أمامية: 24 ميجابيكسل
بطارية عالية الكثافة: 2800 ميللي أمبير في الساعة
معالج: أيه 19
ذاكرة وصول عشوائي "رام": 8 جيجابايت
سعة تخزين 128 – 256 – 512 جيجابايت
* آيفون 17 برو:
شاشة: 6.3 بوصة
كاميرا خلفية ثلاثية: 48 ميجابيكسل
كاميرا أمامية: 24 ميجابيكسل
بطارية: 3700 ميللي أمبير في الساعة
معالج: أيه 19 برو
ذاكرة وصول عشوائي "رام": 12 جيجابايت
سعة تخزين: 128 – 256 – 512 جيجابايت – 1 تيرابايت
* آيفون 17 برو ماكس:
الشاشة: 6.9 بوصة
كاميرا خلفية ثلاثية: 48 ميجابيكسل
كاميرا أمامية: 24 ميجابيكسل
بطارية: 5000 ميللي أمبير في الساعة
معالج: أيه 19 برو
ذاكرة وصول عشوائي "رام": 12 جيجابايت
سعة تخزين: 256 – 512 جيجابايت – 1 تيرابايت
علاوة على ذلك تكشف لمواصفات أن أجهزة "برو" ستأتي مع تقريب بصري يصل إلى 8 أضعاف وستدعم تصوير فيديو بدقة "8كى"، وستتميز بنظام تبريد بالبخار.
وسيأتي جهاز "آيفون 17 آير" بسعر 1008 دولار تقريبا، فيما سيباع هاتف "آيفون 17 برو ماكس" بسعر 1369 دولار أمريكي.