"تيك توك" تنوي التصدي لتشريع قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة

قد يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن يتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة، حيث أن الإجراء القانوني من الشركة الصينية، على الأرجح إلى المحكمة العليا، من شأنه أن يؤخر العملية.