"تيك توك" تنوي التصدي لتشريع قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة

أعلن تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" نيته التصدي للتشريع الأمريكي الأخير المتوقع أن يصدق الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه، والذي قد يتسبب في حظر التطبيق بالولايات المتحدة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر "تيك توك" في أمريكا، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وسيكون لدى شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لـ"تيك توك" 9 أشهر لبيع حصتها، أو سيتم حظر التطبيق بالولايات المتحدة، وفقًا للقانون الجديد.
وسيتم الآن تسليم مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال إنه سيوقعه ليصبح قانونًا بمجرد وصوله إلى مكتبه.
وقالت إدارة "تيك توك" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه ليس لديها رد فوري على هذه الخطوة، ولكن وفي السابق، قالت الشركة الصينية إنها ستعارض أي محاولة لإجبارها على بيع "تيك توك".
وقال دوج كاليداس، خبير التكنولوجيا في مركز بيلفر بجامعة هارفارد، لبي بي سي: "إنها صفقة كبيرة".
وتابع بقوله: "في غضون أسابيع قليلة، تمكنوا من تمرير قانون من خلال المجلسين، وهو ما نادرًا ما يحدث - لرؤيتهم يتصرفون بهذه السرعة بشأن مسألة ذات اهتمام عام".
وإذا نجحت الولايات المتحدة في إجبار "بايت دانس" على بيع "تيك توك"، فإن أي صفقة ستظل بحاجة إلى موافقة المسؤولين الصينيين – لكن الصين تعهدت بمعارضة أي خطوة من هذا القبيل.
قد يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن يتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة، حيث أن الإجراء القانوني من الشركة الصينية، على الأرجح إلى المحكمة العليا، من شأنه أن يؤخر العملية.
وإذا لم يتم بيعه في الوقت المناسب، فمن الممكن أن يتم حظر التطبيق في البلاد، وتقول الولايات المتحدة إن هذا بسبب قلقها من إمكانية استخدام "تيك توك" للتجسس على الأمريكيين، أو لنشر الدعاية.