تحديث ضخم من آبل سيغير الطريقة التي تُنهي بها مكالمات "آيفون"

ومع ذلك، كشف دليل "Tom" الذي يمكنه الوصول إلى الإصدار التجريبي من "iOS 17"، أن هذا التصميم سيتغير. وتمت إزالة زر جهات الاتصال من الشبكة، الذي نقل إلى أسفل الشاشة. ويحتل زر إنهاء المكالمة مكانه؛ بينما خضعت الأزرار الخمسة المتبقية أيضًا للتعديل.