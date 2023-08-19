خطوة جديدة تثير الجدل.. "ماسك": منصة "إكس" ستلغي خاصية حظر الحسابات

وتقول أبل، إن التطبيقات التي ينشئ المستخدم المحتوى فيها يجب أن توفر إمكانية حظر المستخدمين المسيئين. كما يقول متجر غوغل بلاي، إنه يتعين على التطبيقات توفير نظام داخلي لحظر المستخدمين والمحتوى الذي ينشرونه.