تسريبات: "ميتا" تجهّز بديلاً لـ"تويتر" الشهر المقبل

كشفت تسريبات من داخل شركة "ميتا" الأمريكية، أنها تجهّز لإطلاق منصة بديلة لـ"تويتر" في وقتٍ مبكرٍ من شهر يونيو المقبل.
وأفادت خبيرة التسويق عبر الوسائط الرقمية ليا هابرمان؛ في مجموعة تغريدات وتصريحات أوردها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بأن منصة "ميتا" البديلة لتويتر قاربت على الاكتمال، يمكن أن يتم إطلاقها رسمياً خلال الشهر المقبل.
وتقول الخبير إن "ميتا" اجتمعت فعلياً مع عددٍ من منشئي محتوى محددين لمناقشة المنصة، ووصف أحدهم بأن المنصة الجديدة يمكن وصفها بأنها ستكون "إنستجرام للأفكار".
وتشير المصادر إلى المنصة الصحيحة ستعتمد بصورة كبيرة على النظام الأساسي لمنصة "إنستجرام"، لكن ستكون مخصّصة للأفكار والمحتوى وليس للصور ومقاطع الفيديو، كما في إنستجرام.
وستتيح "ميتا" إمكانية مزامنة جميع جهات الاتصال في منصاتها "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" مع المنصة الجديدة؛ ما قد يعزّز شعبيتها، كما أنها ستطرح طريقة سهلة للتبديل بين الحسابات.