تسريبات: "ميتا" تجهّز بديلاً لـ"تويتر" الشهر المقبل

وستتيح "ميتا" إمكانية مزامنة جميع جهات الاتصال في منصاتها "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" مع المنصة الجديدة؛ ما قد يعزّز شعبيتها، كما أنها ستطرح طريقة سهلة للتبديل بين الحسابات.