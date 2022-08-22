"واتساب" يطرح حلاً لمشكلة الرسائل المحذوفة بطريق الخطأ

يختبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب" حالياً في النسخة التجريبية ميزة تتيح للمستخدمين استعادة الرسائل التي يحذفونها عن طريق الخطأ.
وأشار موقع "WaBetaInfo" إلى أن كثيراً من مستخدمي التطبيق يواجهون مشكلة حذف الرسائل بسرعة عن طريق الخطأ، فتصبح استعادتها شبه مستحيلة، موضحاً أن هذه المشكلة ستصبح جزءاً من الماضي قريباً.
وقال الموقع إن الاختبار يتمحور في المرحلة الحالية على نسخة تجريبية تخص الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد".
وفي وقتٍ لاحقٍ، أضاف أنه تم رصد الميزة في الإصدار التجريبي للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس"، أي هواتف "آيفون".
يأتي هذا التطور بعد معلوماتٍ تحدثت عن اعتزام شركة "ميتا" التي تملك "واتساب"، إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة.
وهناك شروط من أجل استخدام هذه الميزة، فالأمر محصور في عددٍ محدودٍ من الثواني، كما أن الاستعادة مرهونة باختيار نوعية الحذف قبل إتمامه.
ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر شريطاً صغيراً سيظهر على واجهة التطبيق بعد قيامه بالحذف، مكتوباً عليه "تراجع عن الرسائل المحذوفة بالنسبة إلي"، ولن تكون الميزة متاحة في خيار الحذف بالنسبة إلى الجميع.
وفي حال اختفاء هذا الشريط، فلن يكون بمقدور المستخدم استعادة الرسائل المحذوفة.
وليس من الواضح متى ستدخل هذه الميزة حيز التنفيذ، لكن الموقع رجّح أن يكون ذلك في وقت قريب.