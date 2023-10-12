"واتساب" قد يسمح للمستخدمين قريبًا بميزة تحافظ على تفاعلهم

في التحديث القادم، سيحتوي الإجراء الجديد في قائمة مشاركة الدردشة على اختصار للأحداث، ويمكن للمستخدمين إنشاء أحداث بأسماء محددة وتعيين تذكيرات في المحادثة، وهي أداة مفيدة لتخطيط أنشطة المجموعة أو مراقبة التذكيرات الشخصية.