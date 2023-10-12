"واتساب" قد يسمح للمستخدمين قريبًا بميزة تحافظ على تفاعلهم

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" قد يسمح قريبًا لمستخدميه بميزة تزيد من تفاعلهم على المنصة.
وأفاد تقرير منشور عبر موقع "فون أرينا" التقني المتخصص، أن "واتساب" يسعى حاليًا لإضافة "أحداث دردشة جماعية"، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية جدولة "أحداث" في تواريخ وتوقيتات محددة، ومشاركة التفاصيل مع أعضاء المجموعة التي يحددها المستخدم.
وتقوم إدارة "واتساب" حاليًا باختبار هذه الميزة عبر الإصدار التجريبي "بيتا"، وقد يتم طرحه لكل المستخدمين قريبًا.
في التحديث القادم، سيحتوي الإجراء الجديد في قائمة مشاركة الدردشة على اختصار للأحداث، ويمكن للمستخدمين إنشاء أحداث بأسماء محددة وتعيين تذكيرات في المحادثة، وهي أداة مفيدة لتخطيط أنشطة المجموعة أو مراقبة التذكيرات الشخصية.
ويضمن "واتساب" أن هذه الرسائل ستكون كلها مشفرة بنظام "من طرف إلى طرف" المستخدَم في كل خدمات التطبيق.
وبمجرد إنشاء حدث، تتم إضافته تلقائيًا إلى المحادثة الجماعية، مما يتطلب من جميع المشاركين تحديث "واتساب" إلى أحدث إصدار لعرض وقبول حدث دعوة المجموعة الجديد.