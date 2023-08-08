متى يُطرح "آيفون 15" بالأسواق؟.. تسريبات وهواتف من "أبل" في حدث منتظر!

تحدثت تقارير، عن الموعد المرتقب لإطلاق النسخة الحديثة من هواتف شركة "أبل" الأمريكية: آيفون 15، وموعد توفره في الأسواق.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن من المتوقع أن تكشف "أبل" عن "آيفون 15" في 12 أو 13 سبتمبر المقبل في الحدث السنوي في مقرها الرئيسي في مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا.
وأضافت أن من المتوقع أن يتوفر الهاتف الجديد في الأسواق بحلول 22 سبتمبر المقبل، ويتوقع أن تكشف "أبل" عن سلسلة هواتف في الحدث المنتظر وهي: "آيفون 15، وآيفون 15 بلس، وآيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس".
وذكرت تقارير أن "أبل" قررت تغيير اسم هاتف "آيفون 15 برو ماكس" إلى "آيفون ألترا".
وتتحدث تسريبات وتكهنات عن الإضافات التي سيشملها "آيفون 15"، وتوقعت بعضها أن تكون هناك تغييرات هي الأكبر منذ سنوات، مثل مخرج جديد للشحن.