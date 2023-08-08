متى يُطرح "آيفون 15" بالأسواق؟.. تسريبات وهواتف من "أبل" في حدث منتظر!

وأضافت أن من المتوقع أن يتوفر الهاتف الجديد في الأسواق بحلول 22 سبتمبر المقبل، ويتوقع أن تكشف "أبل" عن سلسلة هواتف في الحدث المنتظر وهي: "آيفون 15، وآيفون 15 بلس، وآيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس".