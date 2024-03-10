"جوجل" تطرد أحد مهندسيها بسبب احتجاجه على الحرب في غزة

وطردت "جوجل" مهندسها السحابي من الشركة، بعدما قام بمقاطعة باراك ريجيف، المدير الإداري لأعمالها في إسرائيل، خلال خطاب ألقاه في حدث تكنولوجي إسرائيلي في نيويورك، قائلًا: "أنا مهندس برمجيات في جوجل، وأرفض بناء تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو المراقبة!".