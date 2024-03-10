"جوجل" تطرد أحد مهندسيها بسبب احتجاجه على الحرب في غزة

طردت شركة "جوجل" أحد مهندسيها؛ بسبب احتجاجه على رعاية الشركة مؤتمر التكنولوجيا الإسرائيلية على خلفية الحرب على غزة.
وطردت "جوجل" مهندسها السحابي من الشركة، بعدما قام بمقاطعة باراك ريجيف، المدير الإداري لأعمالها في إسرائيل، خلال خطاب ألقاه في حدث تكنولوجي إسرائيلي في نيويورك، قائلًا: "أنا مهندس برمجيات في جوجل، وأرفض بناء تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو المراقبة!".
وشوهد المهندس وسُمِعَ وهو يصرخ في مقطع فيديو التقطته الصحفية المستقلة كارولين هاسكينز، وانتشر على الإنترنت. أثناء جره بعيدًا من قِبَل الأمن.
وجاءت مقاطعة المهندس وسط حديث ريجيف عن عقد وقّعته جوجل وأمازون تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار؛ لتزويد الجيش الإسرائيلي بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى.
وفي العام الماضي، نشرت مجموعة من موظفي جوجل رسالة مفتوحة تحثّ الشركة على إلغاء مشروع نيمبوس، بالإضافة إلى التنديد بـ"الكراهية والإساءة والانتقام" التي يتعرض لها العمال العرب والمسلمون والفلسطينيون داخل الشركة.
وقال المهندس: "مشروع نيمبوس يعرّض أفراد المجتمع الفلسطيني للخطر! أنا أرفض بناء التكنولوجيا التي سيتم استخدامها للفصل العنصري السحابي".
وبعد إخراجه من المكان، قال ريجيف للجمهور إن "فن امتياز العمل في شركة تُمَثل القيم الديمقراطية؛ هو إفساح المجال لآراء مختلفة"، وأنهى كلمته بعد أن قاطعه متظاهر ثانٍ واتهم جوجل بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.