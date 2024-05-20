تفكيك "آيباد برو" الجديد.. كيف كانت قابلية إصلاح البطارية؟
كشف تفكيك حاسب "آيباد برو" اللوحي الجديد، المدعوم بمعالج "إم 4"، قابليته للإصلاح.
وأوضح موقع "آي فيكست"، أن جهاز "آيباد برو" الجديد بقياس 13 بوصة، يتمتع بسهولة استبدال البطارية للإصلاح أفضل من الإصدارات السابقة.
ولكن يعاني "آيباد برو" من مشكلة مرتبطة بأنه "نحيف جدًّا؛ وهو ما يؤدي إلى جعل جوانب معينة من إصلاح الجهاز أكثر صعوبة".
وقال الموقع: "لأول مرة منذ إصدار آيباد برو"، أصبحنا قادرين على إزالة البطارية فورًا بعد إزالة الشاشة.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك بعض البراغي والأقواس التي يجب إزالتها قبل إخراج البطارية، ويُظهِر الفيديو الذي يوثق العملية، أن الوصول إلى ألسنة السحب الموجودة أسفل البطاريات يتطلب بعض العمل؛ لكن الإعداد الجديد لا يزال يقلل ساعات من العملية مقارنة بالنماذج السابقة.
ومضى بقوله: "حقيقة أنه يمكنك إزالة البطارية دون الحاجة إلى إزالة كل المكونات الرئيسية داخل هذا الجهاز؛ لا تزال بمثابة فوز كبير لقابلية الإصلاح".
واستطرد: "من ناحية أخرى، سيكون من الصعب جدًّا إصلاح كل شيء آخر دون التسبب في أي ضرر، من اللوحة الفرعية إلى مكبرات الصوت والكابلات المحورية، وجدنا مجموعة كاملة من الأشياء التي تم لصقها بسبب عدم وجود مساحة كافية للبراغي".
ويظهر من خلال التفكيك كذلك أن قلم "أبل بنسل برو" يمثل كابوسًا في قابليته للإصلاح؛ لأنه يتعرض دومًا للكسر عند أي محاولة للوصول إلى داخله، مضيفًا: "يبدو أنه يتحول إلى كومة من القمامة بمجرد نفاد بطاريته".