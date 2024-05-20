تفكيك "آيباد برو" الجديد.. كيف كانت قابلية إصلاح البطارية؟

وأشار إلى أنه لا يزال هناك بعض البراغي والأقواس التي يجب إزالتها قبل إخراج البطارية، ويُظهِر الفيديو الذي يوثق العملية، أن الوصول إلى ألسنة السحب الموجودة أسفل البطاريات يتطلب بعض العمل؛ لكن الإعداد الجديد لا يزال يقلل ساعات من العملية مقارنة بالنماذج السابقة.