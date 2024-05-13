صدمة لكل منتظري أيقونة "سامسونج" القابلة للطي.. ماذا حدث؟

ويشير التقرير إلى أن وحدات الإنتاج المبكرة لجهاز "جلاكسي زد فولد 6 إف إي" لم تكن أرق من المنافسين الرئيسيين من العلامات التجارية الصينية، وأن الجهاز يفتقر إلى محول رقمي للقلم، مما يعني أنه لا يدعم إدخال قلم "إس بين"، وهو ما جعل الشركة تتراجع عن الإطلاق.