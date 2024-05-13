صدمة لكل منتظري أيقونة "سامسونج" القابلة للطي.. ماذا حدث؟

أصيب عدد كبير من منتظري أيقونة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية الاقتصادية المرتقب "جلاكسي زد فولد 6 إف إي" بالصدمة.
ويرجع ذلك إلى ما نشرته تقارير صحفية عالمية أن الشركة الكورية الجنوبية لن تطلق الجهاز الاقتصادي المرتقب في حدثها العالمي الذي ستكشف فيه عن إصدارات قابلة للطي أخرى مثل "جلاكسي زد فولد 6" و"جلاكسي زد فولد 6 ألترا" و"جلاكسي زد فليب 6"، بجانب خاتمها الذكي الجديد "جلاكسي رينج".
وتشير المصادر إلى سامسونج تراجعت عن فكرة إطلاق الجهاز الجديد هذا العام، وقد تؤجل إطلاقه إلى العام المقبل 2025.
ويشير التقرير إلى أن وحدات الإنتاج المبكرة لجهاز "جلاكسي زد فولد 6 إف إي" لم تكن أرق من المنافسين الرئيسيين من العلامات التجارية الصينية، وأن الجهاز يفتقر إلى محول رقمي للقلم، مما يعني أنه لا يدعم إدخال قلم "إس بين"، وهو ما جعل الشركة تتراجع عن الإطلاق.
وتقول المصادر: إن الشركة تعمل حاليًا على تطوير الإصدار، بحيث يتم إطلاقه في حدث عالمي آخر العام المقبل.